Diese Oasen in der Stadt spenden Kühle und Erfrischung

Hier bewahrt man auch bei einem Besuch in der Stadt Salzburg kühlen Kopf. Das Team der Stadtgärten legt 2022 den Fokus auf schattige Platzerl.

Wenn jemand weiß, wo man der Hitze entfliehen kann, dann sind das die Salzburger Fremdenführer. Deren Sprecherin Inez Reichl-de Hoogh kommt sogleich ein Spaziergang durch die Steingasse oder durch den Arkadengang im St.-Sebastian-Friedhof an der Linzer Gasse in den Sinn. "Wunderbar kühl ist es auch in der Allee mit den Sommerlinden im Mirabellgarten." Zugleich könne man dort dem Brunnen mit "Susanna im Bade" aus dem 17. Jahrhundert einen Besuch abstatten und im Wasser die Hände abkühlen. Auf schattigen Bankerln unter ...