"Diese Pandemie bringt uns an unsere Leistungsgrenze"

Coronabedingte Zusatzaufgaben, Überstunden und krankheitsbedingte Ausfälle: Betriebsrat Rupert Gruber von der Landesklinik Tamsweg warnt im LN-Gespräch vor Überlastung des Personals.

"Unser Personal ist permanent an der Leistungsgrenze", sagt Rupert Gruber, Betriebsratsvorsitzender an der Landesklinik Tamsweg. Auch wenn die über 300 Mitarbeiter für einen Regelbetrieb gewappnet sind, fordert der Betriebsrat mehr Personal. "Nur durch die Loyalität der Mitarbeiter und unserer Lungauer Mentalität - zusammenhelfen zu jeder Zeit - konnten wir die Pandemie bis hierher überhaupt bewältigen. Wir sind alle gefordert. In der Pflege bräuchte es für mich fünf Vollzeit-Mitarbeiter mehr. Auch in anderen Bereichen besteht adäquater Bedarf. Die Entscheidung liegt letztendlich bei der Politik. Um die Qualität weiterhin konstant zu halten, darf es in keinem Bereich mehr Personalkürzungen geben."

Seit dem Ausbruch der Coronakrise gelten in der Landesklinik hohe Sicherheitsmaßnahmen. "Es betrifft alle Bereiche des Hauses. Nach Möglichkeit werden keine Teams unter den Stockwerken gemischt. Natürlich wird bei uns interdisziplinär gearbeitet, was ein solches ,kleines' Haus während Krisen vor Herausforderungen stellt", sagt Gruber.

Soziale Medien seien derzeit ein Fluch

Für Covid wurden zusätzliche provisorische Stationsstützpunkte geschaffen, um der Lage Herr zu werden. Tamsweg wird als Non-Covid-Spital geführt: "Trotzdem haben wir seit dem Frühjahr 2020 eine Covid-Verdachtsstation. Bei positivem PCR-Test wird der Patient in der Regel in das LKH überstellt, bei negativem auf die entsprechende Station in unserem Haus." Vor allem mit Gerüchten und Mythen will er aufräumen: ",Im Krankenhaus steckt man sich an', lasse ich nicht gelten. Soziale Medien sind in solchen Zeiten ein Fluch. Dort breiten sich Falschmeldungen rasend aus. Eine Ansteckung kann überall passieren. Eines möchte ich auch noch klarstellen: Im Krankenhaus Tamsweg wurden keine Bonuszahlungen geleistet. Sprich: 300 Mitarbeiter in Tamsweg haben keinen Corona-Bonus erhalten." Fazit: "Wir schaffen es, aber wir haben unsere Grenze erreicht. Der von der Regierung genehmigte Stellenplan ist ausgeschöpft. Im konkreten Fall Tamsweg fehlt jedoch einiges an Personal. Ziel muss es sein, die Überstunden deutlich zu reduzieren."

Natürlich überwiege aber bei allen die Freude über das fertig generalsanierte Haus. "Dies gibt allen Mitarbeitern natürlich zusätzlich Motivation. Unsere Zusammenarbeit im ganzen Haus ist einzigartig. Das gilt es zu bewahren", sagt Rupert Gruber.

Einen großen Dank spricht er der Pflegedirektorin Martina Moser aus: "Im Dezember und Jänner konnten die Führungskräfte eine wertvolle Fortbildung mit Mental-Experten Manuel Horeth, bekannt aus Radio und Fernsehen, genießen - um alle gestärkt durch die Krise zu bringen."