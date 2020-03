"Diese Schutzbauten sichern die Zukunft des Pinzgaus"

Erleichterung: Mit den aktuellen Maßnahmen an der Salzach geht die 15-jährige Ära der präventiven Fluss-Baustellen ihrem Ende zu. Bei den Wildbächen gibt es noch einiges zu tun.

Dass das Land Salzburg just am Faschingsdienstag zum Hochwasserschutz-Lokalaugenschein eingeladen hatte, war kein Scherz. Im Gegenteil. Die für die Region von Krimml bis Zell am See wichtigen Schutzbauten an der Salzach sind alles andere als ein Thema, das zum Scherzen geeignet wäre.

So war die Erleichterung darüber, dass mit dem Projekt in Stuhlfelden - gemeinsam mit jenem im Zeller Becken - der Hochwasserschutz am Pinzgauer Hauptfluss noch in diesem Jahr abgeschlossen sein wird, regelrecht spürbar.

Wolfgang Viertler, der Obmann des hiesigen Wasserverbandes Salzach: "Wenn diese beiden Projekte fertig sind, dann ist nach menschlichem Ermessen alles getan, was getan werden kann, um das Gebiet vor dem Salzachhochwasser zu schützen." Der zuständige Landesrat Josef Schwaiger meinte ergänzend, dass ohne die Maßnahmen an der Salzach - die insgesamt größte Baustelle war jene in Mittersill - der Pinzgau keine Zukunft mehr gehabt hätte. Gestartet wurden die Projekte im Katastrophenjahr 2005.

Auch die Stuhlfeldner Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter Vital Enzinger zeigten sich hocherfreut. Ihre Freude ist sozusagen eine doppelte: Zeitgleich mit der Fluss-Aufweitung der Salzach und einer Neugestaltung des Ufers über eine Länge von zwei Kilometern gibt es eine immense Verbesserung bei der Verbauung des sogenannten Stuhlfeldnerbaches. Dieses Gewässer - der korrekte Name lautet eigentlich Mühlbach - hat früher für zahlreiche Katastrophen gesorgt. In den 1950er- und 1980er-Jahren wurden dann die ersten Verbauungen umgesetzt. Nun werden sie von der Wildbach- und Lawinenverbauung Pinzgau (WLV) erneuert beziehungsweise ergänzt.

Insgesamt investiert man in die beiden aktuellen Projekte in Stuhlfelden fast 5,5 Mio. Euro. Mit 1,15 Millionen ist die Baustelle an der Salzach die kostengünstigere. 84 Prozent werden vom Bund übernommen, 15 Prozent zahlt der Wasserverband Salzach Oberpinzgau, und ein Prozent steuert die Gemeinde bei.

Wegen anderer Zuständigkeiten teilt sich die Finanzierung beim Wildbachprojekt folgendermaßen auf: Dort zahlt der Bund 60 Prozent, das Land 15 Prozent, und die restlichen 25 Prozent übernimmt die örtliche Wassergenossenschaft. Wie Gebhard Neumayr, der Leiter der WLV Pinzgau, erläutert, gehört Stuhlfelden hinsichtlich gegründeter Wassergenossenschaften zu den zahlreichen Vorzeige-Gemeinden im Bezirk.

Diese Genossenschaften sind notwendig. Bestehen keine derartigen Anrainerverbände, deren Mitglieder finanzielle Beiträge leisten, kann die Wildbach- und Lawinenverbauung grundsätzlich nicht aktiv werden. "Was nichts kostet, hat bei den Leuten auch keinen Wert", ergänzt Neumayr und dass eine Wildbachsperre eine Sicherheits-Investition für Generationen sei.

Auf Nachfrage bestätigt der WLV-Leiter, dass es pinzgauweit zwei Gemeinden sind, in denen sich das Wassergenossenschafts-Thema komplex gestaltet. Trotz großer Bemühungen des dortigen Bürgermeisters werden sich Anrainer in Krimml nicht einig. In Saalfelden gilt es, nachträglich eine Genossenschaft zu gründen. Dort habe man angesichts der Hochwasser-Situation an der Urslau im Jahr 2002 ausnahmsweise ohne einen derartigen Verbund agieren müssen, wobei es aber auch zukünftig noch einiges zu tun gebe, beispielsweise im Bereich der Dorfheimerbrücke. "Man kann hier aber optimistisch sein", schätzt Neumayr die Umstände in Saalfelden positiv ein.

Für das 70-köpfige WLV Pinzgau-Team gibt es jedenfalls genug zu tun - von den immens großen Schutzprojekten im Glemmtal bis hin zur Verbauung von Bächen in Maishofen, Uttendorf, Maria Alm, Thumersbach oder Weißbach. Gebhard Neumayr schildert, dass er angesichts der Fülle an Aufgaben regelmäßig Unterstützung von WLV-Partien aus anderen Bezirken erhält, beispielsweise aus dem Lungau.