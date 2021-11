"Diese Zeichen sind fatal"

Die Stornowelle sei bereits da und die Sorgen im Gastgewerbe und Hotellerie in Hinblick auf die bevorstehende Wintersaison enorm, sagt Petra Nocker-Schwazenbacher im Interview mit den PN.

Die Stornos kämen nun täglich herein, so Petra Nocker-Schwarzenbacher. Die frühere Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich führt das Viersternhotel Brückenwirt in St. Johann.



"Lösungen auf politischer Ebene längst überfällig"

"Die Auswirkungen der geltenden deutschen Einstufung Österreichs als Corona-Hochrisikogebiet für den heimischen Winter-saisonstart sind gewaltig." Besonders auch, weil noch immer nicht die Frage bezüglich der mitreisenden Kinder geklärt sei.

"Im Winter kommen rund 40 Prozent unserer Gäste aus Deutschland." Im Sommer seien ...