Dieses Gefährt soll in der Stadt so manches Auto ersetzen

Lastenräder werden immer beliebter: Die Lieferzeiten sind lang, Fördertöpfe sind schnell leer. Ein Salzburger wurde selbst zum Importeur.

6000 Euro waren für Pujan Khodai zu viel. Zur Geburt seines Sohnes wollte sich der Salzburger Designer ein Lastenrad zulegen, um nicht für jeden Weg auf das Auto angewiesen zu sein. Die hohen Preise waren für ihn allerdings abschreckend. "Ich fand die Räder schweineteuer. Für so viel Geld bekommt man schon ein gebrauchtes Auto."

Bei der Suche nach Alternativen traf er auf seinen jetzigen Geschäftspartner in Linz. Der hatte sich selbst ein Lastenrad designt, gemeinsam lassen Pujan Khodai und sein Partner nun die selbst entworfenen Lastenräder in China fertigen und vertreiben sie in Österreich direkt über die Website www.family-rides.com. "Wir haben kein großes Lager, keinen Verkaufsraum und müssen auch nicht vom Verkauf der Räder leben. Deshalb können wir auch andere Preise anbieten."

3650 Euro kostet bei Pujan Khodai ein Lastenrad mit Elektroantrieb. Mit den zusätzlichen Förderungen, die es von der Stadt Salzburg und dem Bundesministerium gibt, sei das ein vernünftiger Preis, findet er. Immerhin bekommt man beim Kauf bis zu 1000 Euro gefördert.

Allerdings ist es nicht selbstverständlich, an Förderungen zu kommen: In der Stadt Salzburg sind die Fördertöpfe für Lastenräder bereits leer. Dabei hatte man schon im Vorjahr eine Verdoppelung von 20.000 auf 40.000 Euro verhandeln können, sagt Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold. "Wir hätten eigentlich noch mehr Geld in dem Topf gewollt." Die Förderung sei eine Unterstützung der klimafreundlichen Mobilität, sagt Berthold. Aus diesem Grund fördere die Stadt auch Fahrradanhänger.

Unterstützung von Bund und Stadt bekommt auch eine fahrende Ausstellung von Lastenrädern verschiedener Hersteller. Diese "Cargobike-Roadshow" wird am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr vor dem Paracelsusbad Station machen. Ziel der Ausstellung ist es, Interessierten die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Lastenräder selbst auszuprobieren, sagt Koordinatorin Karen Rike Greiderer. "Bei den Lastenrädern ist es so: Man muss es fahren, um zu wissen, welches zu einem passt."

Bei vielen Händlern gebe es nicht die Möglichkeit, verschiedene Produkte zu testen. "Wir bringen Lastenräder zu den Menschen, wo die Menschen nicht zu den Lastenrädern kommen."

Mittlerweile gebe es sehr viele unterschiedliche Modelle von Lastenrädern: Sogenannte Long-Johns seien zweirädrig. "Die haben den Vorteil, dass sie etwas schmäler sind. Dadurch haben sie ein ganz anderes Fahrverhalten als Modelle mit drei Rädern."

Dabei handelt es sich um sogenannte Trikes: Der Lastenkorb ist dabei zwischen den beiden Vorderrädern montiert. "Man sitzt dabei etwas sicherer auf dem Lastenrad. Man braucht aber auf jeden Fall etwas Übung, um damit zu fahren: Es ist doch etwas anderes als ein gewöhnliches Fahrrad", sagt Greiderer. Bei einer Probefahrt könne man sich auch gut von der Leistungsfähigkeit der Räder überzeugen. "Man denkt, es ist schwer, wenn der Korb beladen ist. Aber mit dem Elektromotor saust man einen Hügel rauf und hat vorn noch zwei Bierkisten drin."

Die verschiedenen Modelle hätten ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. "Ausgelegt sind sie für den Einsatz in Familien für den Transport von Kindern und Einkäufen. Aber sie können auch umgebaut werden für den gewerblichen Einsatz: etwa in Hotels oder bei Malern."

Für die hohen Preise gebe es mehrere Gründe, sagt die Roadshow-Organisatorin. "Man will da ja auch seine Kinder drin transportieren: Das Rad muss stabil sein, braucht gute Bremsen und muss verschiedene Sicherheitsstandards erfüllen." Zudem seien die produzierten Mengen nicht so groß, dass die Hersteller günstig produzieren könnten. Auch wenn die Verkaufszahlen von Lastenrädern in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen seien, sagt Greiderer. "Die Nachfrage ist höher als das, was geliefert werden kann. Dazu kommen noch Lieferschwierigkeiten in der Pandemie." Ausgebucht sind auch die "Family Rides" von Pujan Khodai: Seine nächste Lieferung ist bereits ausreserviert, auch für den Herbst hat er bereits Vorbestellungen.



SN-Info: Die Lastenradmesse findet am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Salzburger Kurgarten statt. Auch die "Family Rides" können dort ausprobiert werden.