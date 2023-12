Diesmal braucht "AkzepTanz" selber Hilfe

Die Gründerin des Tanzsport-Vereins, der öfters Charity-Veranstaltungen organisiert hatte , ist schwer krank. Deshalb muss die 10-Jahres-Jubiläumsshow am 16. Dezember ein Abschied von Melanie Entleitner sein. Auch die finanzielle Situation ist schwierig.

Beim Telefongespräch lässt sich heraushören, wie Melanie Entleitner mit den Tränen kämpft - auch wenn sie noch so sehr versucht, tapfer zu bleiben. Sie hat einen langen und schweren Leidensweg hinter sich - und wohl auch vor sich. Jetzt ist ihr Schicksal jedenfalls darin gegipfelt, dass sie sich mit erst 33 Jahren in der Erwerbsunfähigkeit befindet.

"Es geht aber nicht um mich, sondern um die Kinder. Vor zehn Jahren habe ich die Tanzschule ,Akademie AkzepTanz' und den dazugehörigen Verein gegründet. Für die Kinder und Jugendlichen ist der Standort (Anm.: Bahnhofstraße 4, Zell am See) ein Ort der Kreativität geworden. Ein Ort, an dem man Mut findet, an seine Träume zu glauben. Es ist eine Gemeinschaft, die Kraft gibt. Viele meiner Schülerinnen und Schüler nennen den Verein ihr zweites Zuhause. Für mich sind sie wie eigene Kinder, denn ich kann durch meine Erkrankung keine bekommen", erzählt Melanie Entleitner, die auch auf zahlreiche Erfolge ihrer Schützlinge bei Tanzwettkämpfen stolz sein kann. Schon bisher war die finanzielle Situation des Vereins meistens schwierig. Durch den Ausfall der enorm engagierten jungen Frau wird sich die Lage zusätzlich verschärfen.



Der Verein hat nun Sponsorenpakete geschnürt

Melanie Entleitner: "Anders als andere Sportvereine erhalten wir keine regelmäßigen Förderungen. Deshalb haben wir immer wieder Firmen abgeklappert und erhielten auch kleinere Summen, wofür wir sehr dankbar gewesen sind. Jetzt aber haben wir beziehungsweise der Vereinsvorstand aus der Not heraus Sponsorenpakete geschnürt. Sie liegen bei 150, 250, 500 und 1500 Euro und es gibt einen Gegenwert in Form von Logopräsentationen bei der großen Feier, die ja vor allem auch eine Tanzshow ist. Dazu kommen Freikarten, die Hervorhebung auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf den Teamjacken abgedruckte Firmenlogos. Je nach Paket eben." Kontakt und Infos: 0676/5760885.

Als Vereinsobfrau ist die Rauriserin Elfriede Bouchou nachgefolgt. Sie bläst in das selbe Horn. Und sie ist voller Lobesworte für das ,Lebenswerk' von Melanie Entleitner. "Sie war das Herz und die Seele des Vereins". Doch es soll weitergehen. Was das Tanzen mit dem Nachwuchs betrifft, stehen ab kommendem Jahr zwei ehemalige Schülerinnen der Tanzschule zur Verfügung; sie haben mittlerweile ebenso wie Melanie Entleitner eine entsprechende (Tanzpädagogik-)Ausbildung absolviert.



Jubiläumsfest mit großer Tanzshow am 16. Dezember

Die große Jubiläumsshow geht am 16. Dezember ab 19 Uhr im Ferry Porsche Congress Center über die Bühne. Karten gibt es an der Abendkassa. Nähere Infos:

www.atelierakzeptanz.com