Digital und real vernetzt

Der Marketing/Digital Ladies Stammtisch ist eine offene, unkomplizierte Angelegenheit, bei dem sich Frauen jeden Alters treffen. Der Zweck ist simpel: Ideen austauschen und einander unterstützen.





Sheryl Sandbergs Buch "Lean in" (zu Deutsch in etwa: "Knie dich hinein") hat Johanna Waldmann ganz besonders inspiriert. Das Buch ist vor allem eine Aufforderung an Frauen, sich nicht länger zurückzuhalten, sondern den weiblichen Willen zur Führungsposition zu entwickeln.

Der Digital-Strategin aus Salzburg wurde damit klar, dass sich fleißige, gut ausgebildete, engagierte Frauen untereinander vernetzen müssen, um im Leben und vor allem im Beruf weiterzukommen. "Wir müssen untereinander solidarisch sein, um uns mehr Gewicht zu verleihen", sagt sie. "Frauen müssen raus aus den Rollenzuschreibungen und diversen Erwartungen an weibliche Verhaltensweisen, sie müssen mutig sein und dürfen sich nicht beirren lassen. Es geht um die Grundhaltung: ich trau's mir zu, ich habe ein Recht, hier am Tisch zu sitzen, und brauche mich nicht nett und freundlich im Hintergrund halten."

Demgemäß hat Waldmann vor etwa eineinhalb Jahren einen Stammtisch für Frauen, die in den Bereichen Marketing, Digitales, Kommunikation und Wirtschaft arbeiten, ins Leben gerufen. Etwa alle zwei bis drei Monate organisiert sie ein Treffen, das für alle Frauen aus diesen Bereichen offen ist. "Meist kenne ich rund die Hälfte, die andere Hälfte sind neue Gesichter."

Treffpunkt und Ort schreibt sie über die Facebook-Gruppe aus, jede kann Freundinnen oder Kolleginnen aus dem Arbeitsumfeld mitbringen. Es geht darum, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu teilen, Wissen und Informationen auszutauschen, einander zu bestärken und Feedback zu geben. "Es hilft sehr viel weiter zu sehen, anderen geht es ähnlich wie mir oder hier ist jemand, den ich fragen kann", so Waldmann.

Stammtisch-Infos

Wann und wo? Etwa alle zwei bis drei Monate, meistens im "Fux'n". Genauer Ort und Zeitpunkt wird jeweils über die Facebook-Gruppe abgestimmt.



Ins Leben gerufen hat den Stammtisch Johanna Waldmann.



Eingeladen sind alle Frauen, deren beruflicher Hintergrund Digitales und Marketing umfasst.



Beim Stammtisch geht es um die Vernetzung, Gedanken- und Ideenaustauch, sich gegenseitig zu unterstützen und Feedback zu geben.



Das Motto lautet: Everybody welcome - Freundinnen und Kolleginnen dürfen gerne mitkommen.

