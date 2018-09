Digitaler Stadtbegleiter

Er heißt "Local Guide", der neue digitale Stadtführer in Zell am See. Ausgeklügelte Technologie, verpackt von Porsche Design, erzählt Gästen an zehn Stationen die Geschichte der Bergstadt.

Jederzeit verfügbar und kostenlos. Die Infos vermitteln lokale Größen, die eine besondere Beziehung zur Stadt und ihrer Geschichte haben. Das bietet seit Kurzem der "Local Guide" an. An zehn Stationen können Interessierte Geschichten rund um Zell am See auf ihrem Smartphone erleben. Interessant und vielseitig aufbereitet über Video, Bild, Text und Ton begleiten Persönlichkeiten aus der Region Urlauber und Einheimische so durch die Innenstadt.

Kürzlich wurde im Rosengarten des Schloss Rosenberg der digitale Stadtführer offiziell in Betrieb genommen. Er ist online und auf Deutsch und Englisch verfügbar. Es werden drei unterschiedliche Technologien eingesetzt, ohne dass dafür eine App installiert werden muss. Die User gelangen bei den einzelnen Stationen über QR Codes, Bluetooth-Beacons oder auch NFC-Tags zu den Inhalten.

Als Plattform dient das System des österreichischen Start-up des Jahres "xamoom". Nicht nur technologisch setzt das Projekt Maßstäbe: Unverkennbar und stylisch tragen die Info-Points die Formsprache des Porsche-Design Studios aus Zell am See, welches die Stationen gestaltet hat. Diese erinnern dabei an die Pins, die beispielsweise Google Maps als Standortmarkierung nutzt.

Mit dem Local Guide will Zell am See-Kaprun Geschichte und Geschichten für jeden erlebbar machen. Wollten Sie zum Beispiel immer schon mehr zu den Porsche Eisrennen am Zeller See erfahren? Ferdinand Porsche jun. erzählt über die ersten, heute legendären Autorennen auf dem zugefrorenen Zeller See, die zu Ehren seines Urgroßvaters veranstaltet wurden. Dieses Thema und neun weitere Bereiche werden auf einem Spaziergang durch die Innenstadt angeboten.

Der Local Guide steht Besuchern, Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen zur Verfügung - auch unter: www.zellamsee-kaprun.com/localguide

Und natürlich steht Stadtführer Fred Bacher weiterhin jeden Montag für menschliche Führungen bereit (Anmeldungen im Tourismusbüro).