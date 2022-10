Stau im Salzburger Frühverkehr: Itzlinger Schleife macht nicht alle froh

Verkehrslösung begünstigt Pendler aus dem Flachgau, aber bremst Anrainer in der Goethesiedlung. Und nicht alle halten sich an das Rechtsabbiegegebot.

Mit einer seit April 2021 bestehenden Verkehrslösung im Salzburger Stadtteil Itzling haben sich nicht alle Betroffenen angefreundet. Die Ausfahrt aus der Goethesiedlung in Richtung Stadt ist nur mehr über den insgesamt fast 600 Meter langen Umweg des Kreisverkehrs an der Autobahnabfahrt Hagenau möglich. Dies soll den über die Autobahn- bzw. die Oberndorferstraße aus Bergheim in die Stadt morgens einströmenden Pendlerverkehr beschleunigen.

Laut dem Ressort von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) tut es dies auch. Eben weil an der ampelgeregelten ...