Diphtheriefälle in Asylquartier Bergheim: 30 Personen ignorierten Quarantäne

Der Gesundheitsbehörde sind bisher zwölf Infektionen bekannt. Eine weitere Ausbreitung ist auch außerhalb der Unterkunft nicht ausgeschlossen - die Quarantäne wurde mehrfach gebrochen.

Der Diphtherie-Ausbruch im Asylquartier des Bundes in Bergheim hat sich weiter ausgeweitet. Wie das Land am Freitag mitteilte, sind seit Dienstagnachmittag zwei weitere Fälle von der Gesundheitsbehörde der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung bestätigt worden. Damit stieg die Zahl der bekannten Krankheitsfälle auf insgesamt zwölf. Wie berichtet, waren neben den Infizierten mehr als 300 Kontaktpersonen in der Unterkunft vorsorglich abgesondert worden, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

Um die Einhaltung zu kontrollieren, wurde dem Vernehmen nach seitens der Bundesagentur für Betreuungs- ...