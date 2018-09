Dirndl selbst schneidern: Kurse ausgebucht

Mit dem Rupertikirtag beginnt die Hochsaison für die Tracht. Schneiderin Katharina Rettenwender erlaubt den Boom hautnah. Nicht nur, weil sie die Tracht an spezielle Bedürfnisse anpassen kann: "Die Standard-Rocklänge ist zum Beispiel 70 Zentimeter. Für Frauen mit langen Beinen ist das zu kurz." Die 31-jährige Filzmooserin veranstaltet für den Heimatverein auch Schneiderkurse für Dirndl - und muss Interessentinnen mittlerweile absagen. Dieses Jahr sind sie Kurse im November bereits ausgebucht. Sie finden parallel im Winklhof in Oberalm statt: einer abends von halb 6 bis 10 Uhr, einer an drei Samstagen. In dieser Zeit schaffe es jede, ihr Dirndl zu schneidern. Ihre jeweils zehn Schülerinnen seien bunt gemischt - alt und jung, routiniert bis unerfahren. "Vorkenntnisse sind keine nötig, aber es hilft, wenn man die Nähmaschine einfädeln kann."