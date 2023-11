Diskussion verboten? Männer über Femizide

Heuer waren es bereits 25 Femizide in Österreich. Bernhard Carl und die Männerberatung äußern sich.

"Der gefährlichste Ort für Frauen ist ZU HAUSE", stand auf einem Plakat am Radweg, der die Rudolf-Biebl-Straße überquert. Es machte auf den 18. und 19. Femizid in Österreich aufmerksam, bis es zerstört wurde. Mittlerweile sind es seit Mittwoch, 8. November, 25 Femizide.

Bis auf wenige Ausnahmen haben sich bisher fast nur Frauen zu dem Thema geäußert. Das möchte Bürgerlisten-Gemeinderat Bernhard Carl ändern, dem das Plakat und seine spätere Zerstörung auffielen. "Ich war schockiert, dass da scheinbar noch nicht einmal drüber gesprochen werden darf, da das schon Aggressionen auslöst", so Carl. Es sollen sich auch Männer in den Diskurs miteinbringen, da Gewalttaten nicht "aus heiterem Himmel" kommen. Die Ursachen beginnen schon früher und ausschlaggebend seien auch die Konfliktlösungen, die Kinder beobachten, so Carl. Dabei spiele die vorgelebte Art, Mann zu sein, eine Rolle in der Entwicklung von jungen Burschen, erklärt Carl, der als Psychotherapeut arbeitet.

"Wir Männer müssen uns zu Wort melden, wenn wir im Freundes- oder Bekanntenkreis Einschüchterung oder tatsächliche Gewalt gegenüber Frauen durch Männer erleben und uns nicht aus Scham oder falsch verstandener Diskretion abwenden. Denn es gibt Unterstützungseinrichtungen, die sowohl Frauen schützen als auch Männer zu einem anderen Umgang mit ihren Gefühlen bewegen können."

Weniger Männerstimmen durch weniger Medienanfragen

Für Gewalt und Femizide gebe es mehrere Faktoren, erklärt Martin Rachlinger, Leiter vom Salzburger Männerbüro und der Beratungsstelle für Gewaltprävention. Darunter fallen wirtschaftliche Probleme, Kontrollzwang, Besitzdenken und auch Suchtmittelabhängigkeit. Die Gewalt ziehe sich dabei durch alle Bildungs- und Sozialschichten durch. Rachlinger ist bezüglich der Wortmeldungen von Männern anderer Meinung. "Es kommt auch drauf an, ob die Medien anfragen." Bei der Thematik werden zumeist Gewaltschutzzentren befragt, was auch Sinn ergebe, aber männliche Positionen geringer ausfallen lasse.

Das Männerbüro kümmert sich auch um die Gewaltpräventionsberatung, die in Österreich verpflichtend bei der Verhängung eines Betretungsverbots zu besuchen ist. Innerhalb von sechs Stunden werden den gewalttätigen Personen Wege aufgezeigt, ohne Gewalt zu leben. Danach gibt es die Option freiwillig zu verlängern. Dieses Jahr sind 90 Prozent der Gewalttäter beim Männerbüro männlich. "Wir versuchen, die Sicht zu ändern. Aber es ist klar, dass das auch eine Zeit braucht", so Rachlinger.