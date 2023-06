Diskussion um Budgetumschichtung: 5020-Veranstalter muss Programm kürzen, Bürgermeister setzt sich für ein Kaiviertelfest ein

Während dem 5020-Festival das Geld fehlt, könnte ein Kaiviertelfest im Herbst kommen.

Zwei statt vier Wochen, zehn statt 30 Veranstaltungen: Das 5020-Festival muss dieses Jahr sein Programm radikal kürzen. Weil die Stadt Salzburg die Fördersumme um 40.000 Euro verringert hatte, fehlte dem Veranstalter nun das Geld. Fördern wollte die Stadtpolitik mit dem Betrag das Kaiviertelfest. Das ist zwar offiziell abgesagt (die Stadt Nachrichten berichteten am 17. Mai), die Summe bekommt das 5020-Festival dennoch nicht zurück. "Ich verstehe nicht, wieso gegen uns geschossen wird", kritisiert Markus Rauchmann, Veranstalter des 5020-Festivals.

5020-Festival springen die Sponsoren ab

Die Zeiten, in denen der Altstadtverband Altstadtfeste organisierte, sind längst Geschichte. Die Unternehmer im Kaiviertel mussten deshalb selbst das Ruder in die Hand nehmen, konnten aber die Summe für ein Gassenfest nicht aufbringen. Weil Rauchmann auch das Kaiviertelfest veranstalten wollte, legitimierte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) die Budgetumschichtung. "Das Festival war fixfertig und auf einmal fehlen dir 40.000 Euro. Der Stadt liegt die Jugend null am Herzen", so der Veranstalter dazu. Durch die Diskussionen rund um die Stadtpolitik seien zudem viele Sponsoren abgesprungen. "Das Festival ist von einem erfolgreichen Start-up zu einer Loser-Veranstaltung geworden", bedauert er.

Veranstalter liegt Niederschwelligkeit am Herzen

Dabei hatte ein weltbekannter Techno-Künstler das Event gerade erst im Festspielhaus eingeläutet. Spekulationen, das Festival fahre zu teure Veranstaltungen, kann er nicht nachvollziehen: "Das Clubbing im Festspielhaus hat circa 25.000 Euro gekostet. Wir hatten aber auch Ticketeinnahmen von rund 15.000 Euro." Das 5020-Festival war im vergangenen Jahr für seine Niederschwelligkeit bekannt. Es gab in der Regel keinen Eintritt - wenn, dann preisgünstig. "Diese Niederschwelligkeit können wir wegen der fehlenden 40.000 Euro nicht anbieten", sagt der Veranstalter dazu.

Kaiviertelfest könnte mit Studierendenfest stattfinden

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zeigt sich derweil kritisch und kontert: "Die 40.000 Euro machen circa 15 Prozent des Budgets aus, was das 5020-Festival insgesamt zur Verfügung hat. Da fragt man sich schon, wie die Kürzung des Programms damit zusammenhängt." Das Geld habe man nun für ein mögliches Kaiviertelfest nach dem Rupertikirtag zur Seite gelegt. Stattfinden könnte im Kaiviertel zeitgleich sogar ein Studierendenfest der Universität, das pandemiebedingt schon einmal abgesagt worden sei. Man wolle ja auch eine belebte Studierendenstadt sein, erklärt Preuner: "In den nächsten Wochen bekommen wir Pläne vorgelegt. Uns ist wichtig, dass alle jungen Menschen etwas davon haben".

Kaiviertler starten zweiten Versuch

Hannes Schwenter (Obmann des Vereins "Freunde des Salzburger Kaiviertelfestes") bestätigt auf Anfrage der Stadt Nachrichten Pläne für ein Kaiviertelfest im Herbst: "Meine Bedingungen haben sich nicht geändert. Voraussetzung ist weiterhin, dass die Unternehmer an einem Strang ziehen. Wenn wir alle überzeugen, wollen wir das Fest im Herbst veranstalten". Noch im Juni sollen sich die Betreiber im Kaiviertel zu einem Treffen einfinden. Bis dahin versucht Schwenter, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Kaufleute und Bürgermeister wollen ein Fest

"Ich bin guter Dinge, dass es klappen könnte. Viele Kaufleute waren enttäuscht, dass es im Sommer zu keinem Fest kommt", so der Obmann. Das habe ihn dazubewegt, einen zweiten Versuch zu starten. "Der Druck kam neben den Unternehmern auch von der Politik. Herr Preuner hat mich mehrmals angerufen und mich ermuntert, es nochmals zu probieren. Er ist ein richtiger Motivator", erzählt er. An einer Zusammenlegung von Kaiviertelfest und Studierendenfest ist der Obmann sehr interessiert. Mit der Universität führe man bereits Gespräche. Auch rechtlich seien die Weichen gestellt. Der Ball liege nun bei den Kaiviertler Unternehmern.

Wenn es der politische Wille erlaubt, könnten beide Events im Kaiviertel gefördert werden, erklärt der Bürgermeister. Auf die Frage, wie es mit den 40.000 Euro weitergeht, wenn es zu keinem der beiden Feste kommt, antwortet er: "Das Geld bleibt sonst in der Stadt. Dann werden wir etwas anderes für junge Menschen fördern."