Distance Learning: Unterricht im leeren Klassenzimmer

Wie Distance Learning funktionieren kann, zeigen die Tourismusschulen Klessheim.

Die Enttäuschung bei Sprachenlehrerin Andrea Fagerer ist groß: Noch vor den Herbstferien waren Lehrer und Schüler an den Tourismusschulen Klessheim für den Hybridunterricht geschult worden - doch der ist jetzt nicht möglich. Der Grund: Ein Erlass des Bildungsministeriums vom 15. Oktober, in dem der täglich wechselnde Schichtbetrieb in der Oberstufe noch als eine Möglichkeit bei Bildungsampelfarbe Orange angeführt wird, ist mit 2. November außer Kraft. Jetzt ist - bis auf das anlassbezogene Hereinholen kleiner Schülergruppen - nur noch Distance Learning ...