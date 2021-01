Distanzunterricht macht es möglich: Zwei Schüler nehmen von China aus am Unterricht im Lungau teil

Homeoffice stellt viele Lehrer und Schüler vor eine Herausforderung. Doch es gibt auch Vorteile: Zwei Lungauer Schüler, die derzeit in China auf Besuch sind, können weiterhin am Unterricht teilnehmen.

Seit 7. November befindet sich das Multiaugustinum in St. Margarethen fast flächendeckend im Distance Learning. Vom ersten Tag an wurde nach Stundenplan - auf Distanz - gearbeitet. Meist über Videokonferenzen, manchmal mit Arbeitsaufträgen. Direktor Klaus Mittendorfer: "Schüler konnten nur in die Schule kommen, um Schularbeiten zu schreiben, um auf diese vorbereitet zu werden oder um den Unterricht in Küchen- und Restaurantmanagement in Kleingruppen zu besuchen."

Lehrer waren gezwungen, sich technisch weiterzubilden

