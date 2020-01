DJ Ötzi startete seine Gipfeltour in Saalbach-Hinterglemm

Von "Ein Stern" über "Anton aus Tirol" bis zu "Hey Baby": 3000 Fans wollten sich den Start der Gipfeltour 2020 nicht entgehen lassen. Gerry Friedle alias DJ Ötzi und Toni Enn ("Goaßstall Toni") sind seit Jahren gute Freunde.

Am Mittwoch fand im legendären "Goaßstall" von Toni Enn ("Goaßstall Toni") im Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang-Fieberbrunn der Auftakt der vierten DJ Ötzi Gipfeltour statt. Vor der Kulisse des Reiterkogels begeisterte DJ Ötzi rund 3000 Fans mit Hits wie "Ein Stern", "Anton aus Tirol", "Hey Baby" oder "Sweet Caroline". DJ Ötzi hatten sich sozusagen ein Geburtstagsgeschenk gemacht: Am Vortag hatte der Sänger aus St. Johann in Tirol seinen 49. Geburtstag gefeiert.

"Ich bin mein ganzes Leben meinem Bauchgefühl gefolgt"

Beim Auftakt in Saalbach-Hinterglemm hatte Gerry Friedle alias DJ Ötzi seine größten Hits im Gepäck - sowie sowie das Best-Of-Album "20 Jahre DJ Ötzi". Sein Erfolgsgeheimnis: "Ich bin bei der Gipfeltour mit Herz und Seele dabei und bin mein ganzes Leben lang meinem Bauchgefühl gefolgt." Auch an den Turntables heizte DJ Ötzi im Goaßstall seines guten Freunds Toni Enn den Fans richtig ein. Die langjährige Freundschaft zur Familie Enn ist auch einer der Gründe, warum der Auftakt im Goaßstall etwas ganz Besonderes für Gerry Friedle ist. Im Sommer 2019 haben die beiden ein Lied gemeinsam aufgenommen, das die beiden beim Auftakt der Gipfeltour gemeinsam präsentiert haben.

Die Gipfeltour macht auch Station in Gastein und in St. Johann

Der Mittwoch war erst der Auftakt der Gipfeltour 2020. Am Freitag, 10. Jänner, dürfen sich die Tiroler Fans am Dorfplatz in Kirchberg in Tirol auf einen grandiosen Auftritt freuen. Es folgen sieben weitere Termine: Darunter am 19. Jänner um 11 Uhr bei der Bergstation Schlossalmbahn in Bad Hofgastein sowie am 16. Februar in St. Johann im Pongau - bei der Oberforsthofalm um 16 Uhr.

Quelle: SN