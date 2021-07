Dm-Filiale in Hallein muss vorübergehend schließen

Auch die Altstadt-Filiale der Drogeriekette dm in Hallein wurde schwer vom Hochwasser getroffen: Alles in allem muss wahrscheinlich drei bis vier Monate renoviert werden, sechs bis acht Wochen dauern allein die Trocknungsarbeiten. Die vom Schlamm verschonten Produkte werden für wohltätige Zwecke gespendet.

Über einen Meter hoch stand das Wasser nach dem jüngsten Hochwasser in der dm-Filiale in der Halleiner Altstadt. "Die Feuerwehr hat das Wasser abpumpen müssen. Ab einem Pegel von etwa 20 Zentimetern war jedoch Schluss. Das Gemisch aus Wasser, Schlamm und darin schwimmenden Produkten machten das weitere Abpumpen unmöglich. Von da an ging das große Aufräumen mit Schaufeln weiter", sagt Filialleiterin Sanela Husejnovic. Rund 40 helfende Menschen, darunter dm Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Filialen, aus der dm-Zentrale in Wals ...