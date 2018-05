DNA-Analysen liegen vor: Wolf riss in Salzburg mindestens 17 Tiere

Die Liste der bestätigten Wolfsattacken in Salzburg wächst: DNA-Analysen zeigen, dass zumindest bei sechs der zwölf Verdachtsfälle tatsächlich ein Wolf sein Unwesen trieb.

Neben den bereits zuvor bestätigten Wolfsangriffen in Pfarrwerfen (29. 4.) und Tenneck (1. 5.) griff ein Wolf auch in St. Johann-Einöden (11. 5.), in St. Johann-Urreiting (12. 5.), in Hüttau-Iglsbach (13. 5.) und Eben-Schattbach (14. 5.) Weidetiere an. Insgesamt wurden bei den Attacken 17 Schafe, Lämmer und Widder getötet und mehrere Tiere verletzt.

Insgesamt zählen die Behörden mittlerweile zwölf Verdachtsfälle. Bei zwei Fällen stehen die Ergebnisse der DNA-Proben noch aus, bei zwei weiteren Angriffen war eine DNA-Entnahme nicht möglich. Bei den Vorfällen in Faistenau (13. 5.) und Mitterberghütten (11. 5.) ergaben die Analysen, dass definitiv kein Wolf die Tiere riss.

Maßnahmenplan gegen den Wolf

Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) stellte vor knapp zwei Wochen einen Maßnahmenplan vor. Sogenannte Problemwölfe sollen "entnommen" werden, wenn weder Herdenschutzmaßnahmen noch die Vergrämung des Wolfs gefruchtet haben. "Entnehmen" wird in der Regel "schießen" bedeuten. Ein Gremium, in dem unter anderem Vertreter des Landes, der Bauern, der Forschung und der Naturschutzorganisationen sitzen werden, soll definieren, was ein Problemwolf ist. Das Gremium tagte am Dienstag zum ersten Mal.

Als weitere Maßnahmen wird das Land Herdenschutzmaßnahmen finanziell unterstützen, Beratung anbieten und betroffene Tierhalter unbürokratisch entschädigen. Wie viel Geld das Land dafür ausgebe, hänge von der Nachfrage ab, so Schwaiger. Und man will sich weiter für eine Herabstufung des Schutzstatus in der FFH-Richtlinie einsetzen, damit man in den Alpen Weideschutzgebiete ohne Wölfe schaffen kann. Der Werfener Hubert Stock wurde als Wolfsbeauftragter des Landes installiert. Er soll die Maßnahmen koordinieren und steht als erster Ansprechpartner zur Verfügung.

(SN)