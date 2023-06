DNA-"Superdatenbank": Treffer nach Aufnahme Italiens

Seit einem Jahr kann Österreich DNA-Spuren automatisch mit Italien abgleichen. Das führte in 475 Fällen zu neuen Hinweisen - darunter auch in Salzburg.

In 475 Fällen gab es neue Hinweise.

Knapp 23 Jahre nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Salzburger Getreidegasse konnte die Polizei in Italien einen Tatverdächtigen festnehmen. Das gab die Staatsanwaltschaft in Innsbruck vor etwa einem Monat bekannt. Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Treffer eines internationalen DNA-Abgleichs.

Die im Dezember 2000 auf einem Paketband gefundene DNA stimmt mit jener eines 54-Jährigen aus Mailand überein - und auch mit jener eines zweiten ungeklärten Überfalls auf eine Bank in Innsbruck. Der Italiener wurde in Italien festgenommen. ...