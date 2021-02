Doch kein "Aus" für Kindervilla: Stadt Hallein springt ein

Die Nachricht von der Schließung der Kindervilla in Hallein war für die Eltern von 91 Kindern ein Schock. Jetzt gibt es eine Lösung. Den Familien fällt "ein riesengroßer Stein" vom Herzen.

Als die Eltern am 5. Februar zu Mittag ihre Kinder in der Kindervilla in Hallein abholten, bekamen sie von den Pädagoginnen einen Zettel in die Hand gedrückt. Darauf war in drei Absätzen zu lesen, dass der Kindergarten mit 31. August schließe, weil das Gebäude verkauft werde. "Das war für uns ein riesengroßer Schock", erzählt Sarah Feiersinger-Epple, "wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass unsere Kinder ihr gewohntes Umfeld verlieren könnten."

Aus dem Schock wurde schnell Ernüchterung und Ärger. ...