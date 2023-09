Plus

Das Dokumentationszentrum Obersalzberg in Berchtesgaden öffnet nach sechs Jahren Bauzeit seine Türen. Die Ausstellung ist neu konzipiert und will die Schönheit des Nazi-Rückzugsorts in Verbindung zum Vernichtungskrieg Hitlers stellen.

BILD: SN/INGO HASEWEND Das Dokumentationszentrum Obersalzberg in Berchtesgaden öffnet nach sechs Jahren Bauzeit seine Türen.