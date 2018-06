Dolce Vita-Fest sorgte für italienischen Flair in Salzburg

Der längste rote Teppich Salzburgs und dazu Sommerwetter, das zum Feiern bis in die späten Nachtstunden einlud. Ganz italienisch wurde die Sigmund-Haffner-Gasse zum Dolce Vita-Festplatz - mit dem Besten aus der südlichen Küche und Kellereien sowie italienischer Musik.

Tausende strömten am Freitag und Samstag Gasse, genossen die Modenschauen am Freiluft-Laufsteg gleichermaßen wie die italienischen Arien des jungen Tenors Joachim Bischof. Dazu jede Menge bunte Vespas. "Wie geschaffen für unseren Polterabend", freute sich die Neo-Braut Julia aus Rosenheim. Eine weitere Braut - auch sie hatte sich die Altstadt als Ziel sich Polterabends ausgesucht - hatte es nicht ganz so leicht. Für Billie aus München hatten sich ihre Freundinnen eine ganze Reihe Aufgaben ausgedacht, die es zu erledigen gab. Dabei ein Konzert mit der Luftgitarre auf dem roten Teppich in der Altstadt, was für viel Applaus sorgte.

(SN)