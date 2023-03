"Don Camillo" und "Peppone" in Neumarkt im Wettstreit

Bürgermeister Adi Rieger und Stadtpfarrer Gottfried Laireiter treten bei der Klima-Challenge gegeneinander an. Jetzt erfolgte der Startschuss des Wettstreits. Der Sieger wird in einem Jahr ermittelt. "Wer am meisten einspart, gewinnt."

Klima-Challenge in Neumarkt: Bürgermeister Adi Rieger (links) tritt gegen Stadtpfarrer Gottfried Laireiter an. In der Mitte: LH-Stv. Martina Berthold.

"Don Camillo" und "Peppone": Von März 2021 bis Sommer 2022 wurde der Wettstreit in Sachen Energiesparen zwischen Bürgermeister und Pfarrer in Thalgau ausgetragen. Er endete mit einem Remis. Jetzt ist der Startschuss für die örtliche Klima-Challenge in Neumarkt am Wallersee gefallen. Die Protagonisten sind diesmal ÖVP-Bürgermeister Adi Rieger und Stadtpfarrer Gottfried Laireiter. Vorbild für den Wettstreit sind Don Camillo und Peppone. In mehreren Kinofilmen (1952 bis 1965) lieferten sich Fernandel (Don Camillo) und Gino Cervi (Peppone, kommunistischer Bürgermeister von Brescello) einen humorvollen Schlagabtausch, wer in der kleinen Gemeinde am Po das Sagen hat.

"Uns kommt dieser Wettbewerb gerade recht"

Bürgermeister Rieger und Stadtpfarrer Laireiter werden in den Gemeinde- und in den Pfarrgebäuden Energie und CO 2 und somit Kosten sparen. Am Ende des einjährigen Messzeitraums wird der Gewinner ermittelt. Bürgermeister und Pfarrer nehmen den Wettbewerb mit Humor und Augenzwinkern. Adi Rieger: "Es gibt nur Gewinner. Seit Anfang 2000 ist Neumarkt Klimabündnis- und e5-Gemeinde und als energieeffiziente Kommune sehr aktiv. In Zeiten steigender Preise kommt uns dieser Wettbewerb zwischen ,Don Camillo' und ,Peppone' gerade recht. Es ist eine gute Gelegenheit, weitere Sparmaßnahmen umzusetzen und einen wesentlichen Beitrag zu Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu leisten." Gottfried Laireiter ergänzt: "Gemeinsam wollen wir so auf Gottes Schöpfung schauen."

Vom Stromverbrauch bis zu den Autokilometern

LH-Stv. Martina Berthold (Grüne): "Für das Match zählt die relative Einsparung im Stromverbrauch, bei den gefahrenen Autokilometern oder bei der Heizenergie. Wer am meisten einspart, gewinnt." Das Projekt wird im Rahmen der Klima- und Energiestrategie "Salzburg 2050" mit Unterstützung des Landes durchgeführt.



Die Ideen sollen gemeinsam entwickelt werden

Erreicht werden sollen die Einsparungen einerseits durch Verhaltensänderungen bei den Nutzerinnen und Nutzern der Gebäude sowie andererseits durch konkrete Maßnahmen wie Heizungstausch oder neue PV-Anlagen. "Die Ideen dazu erarbeiten wir gemeinsam mit Pfarre und Gemeinde auf Basis der Beratungen des umwelt service salzburg in den Bereichen Energie sowie Abfall und Ressourcen", erklärt Projektleiterin Eva Winkler vom Klimabündnis Salzburg.