Doppel-Weltmeisterin kommt aus Abersee

Die 16-jährige Rosalie Laimer aus St. Gilgen-Abersee gewann am Wochenende zwei Titel bei den DanceStar-World-Finals in Opatija.

Sie will einmal Tänzerin in einem Musical werden, die Grundvoraussetzungen scheinen vorhanden zu sein: Am Sonntag um 23.30 Uhr kam die 16-jährige Rosalie Laimer mit ihrer Familie nach einer sechsstündigen Autofahrt vom kroatischen Küstenort Opatija zurück an den Wolfgangsee. Der Großvater Sepp Laimer sowie Tischler und Musiker Peter Schaffer begrüßten die Heimkehrer um Mitternacht musikalisch und voller Stolz: "Wir haben jetzt in Abersee eine Doppel-Weltmeisterin."

Weltbeste ist die 16-Jährige bei den DanceStar-World-Finals geworden, einem internationalen Tanzwettbewerb in zahlreichen ...