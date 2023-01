Doppelhaushälften in Freilassing nicht mehr bewohnbar: Fassadenbrand greift auf Dachstuhl über

Am Freitagabend kam es zu einem Brand bei einem Doppelhaus in Freilassing. Verletzt wurde niemand.

Am späten Freitagabend rückten Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei zu einem Fassadenbrand in der Freilassinger Donauschwabenstraße aus, der bereits auf dem Dachstuhl der Doppelhaushälfte übergriff. Das berichtete das Rote Kreuz in einer Aussendung. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Sachschaden fällt mit rund 100.000 Euro erheblich aus.



Bewohner konnten Gebäude rechtzeitig verlassen

Ein Bewohner einer Doppelhaushälfte hatte gegen 23.25 Uhr über Notruf den Brand auf dem Grundstück des Anwesens mitgeteilt. Die vier Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen können, so dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse waren die ersten Kräfte schnell vor Ort: Ein auf den ersten Blick vermeintlich kleines Feuer an der Fassade brannte zwischen Haustür und Dachvorsprung - das Feuer hatte aber im Inneren bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

Haushälften derzeit nicht mehr bewohnbar

Gegen 00.25 Uhr war der Brand gelöscht; der komplette Dachstuhl beider Haushälften wurde aber erheblich beschädigt. Die Feuerwehr deckte das stellenweise offene Dach mit einer Plane ab; beide Haushälften sind dennoch derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) Traunstein übernahm im Anschluss an die Löscharbeiten die Untersuchungen zur Brandursache für die Kriminalpolizei.