Doppelmord in Wals: Detektiv will nur in Notwehr geschossen haben

Nach dem Doppelmord in Wals telefonierte der 51-Jährige knapp zweieinhalb Stunden mit der Polizei und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen.

Schritt für Schritt kommen die Salzburger Kriminalisten der Mordgruppe bei ihren Ermittlungen nach dem Doppelmord in Wals-Siezenheim weiter. Wie berichtet, soll ein 51-jähriger Detektiv in der Nacht zum Donnerstag seine 50-jährige Ex-Freundin sowie die 76-jährige Mutter erschossen haben. Der Mann konnte Stunden später im Ortsteil Abersee am Wolfgangsee festgenommen werden.

Verweigerte der 51-Jährige am Donnerstag bis auf ein Tatgeständnis jegliche Angaben zum Motiv, so stellte er nun seine Version dar. Mit zwei Pistolen in Halftern am Körper sei ...