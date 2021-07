Doppelter Jaguar-Nachwuchs im Zoo Salzburg

Der alte Haudegen "Sir William" ist wieder Vater geworden im Zoo Salzburg. Besucher müssen noch ein wenig warten, bis der Nachwuchs zu sehen ist. Vorerst bleiben die beiden Raubkätzchen wohlbehütet in der Wurfbox.

Vor einem Jahr kam Milagro im Zoo Salzburg auf die Welt. Am Donnerstag meldete der Zoo erneut Jaguar-Nachwuchs. Der 18 Jahre alte Jaguar-Kater "Sir William" (auch Willi genannt) und die fünfjährige Lucky Limari seien erneut Eltern geworden. Vor fünf Wochen, am 9. Juni, seien zwei gesunde Jaguar-Mädchen auf die Welt gekommen. "Damit hat sich das Wunder vom vergangenen Jahr in diesem Jahr sogar verdoppelt. Unser Willi wollte es offensichtlich noch mal wissen", sagt Geschäftsführerin Sabine Grebner. "Es ist sehr schön zu beobachten, wie fürsorglich sich Lucky Limari um die beiden Jungtiere kümmert. Man merkt sehr deutlich, dass es ihr zweiter Wurf ist und sie nun Erfahrung in der Aufzucht von Jungen mitbringt", schildert Grebner. Noch haben die beiden Jungtiere keine Namen. Diese würden in den kommenden Tagen per Abstimmung in den sozialen Netzwerken ermittelt und anschließend bekannt gegeben.

Für Zoobesucher sind die beiden noch nicht zu sehen

Nun leben fünf Jaguare im Zoo. Milagro soll aber in absehbarer Zukunft in ein neues Zuhause ziehen. "Jaguar-Jungtiere bleiben auch in freier Wildbahn bis zu eineinhalb Jahre bei ihrer Mutter und sogar bis zu zwei Jahre in ihrem Revier, bevor sie richtig selbstständig sind", sagt Kuratorin Lisa Sernow. "Milagro und Lucky Limari haben noch eine sehr enge Bindung zueinander. Wenn er mit seinem Vater Sir William draußen und Lucky Limari bei den Kleinen in der Wurfbox ist, rufen sie häufig nacheinander." Bisher hatten Bruder Milagro und Papa Sir William noch keinen direkten Kontakt zu den beiden Jaguar-Mädchen. "Die beiden sind einfach noch sehr klein und wir warten deshalb lieber noch ab", sagt Sernow. "In seinem Übermut könnte es durchaus sein, dass er aus Versehen ein wenig grob wäre." Für Besucher sind die beiden Jungtiere noch nicht zu sehen. Das kann auch noch ein wenig dauern.