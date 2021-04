Dorfbeuern: 41 Anzeigen nach Treffen wegen Corona-Verstößen

Ein unangemeldetes Treffen von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Donnerstagabend in Dorfbeuern im Flachgau hat zu einer ganzen Reihe an Anzeigen geführt. Die Polizei habe insgesamt 41 Übertretungen nach der Veranstaltung festgestellt, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

SN/christian Sprenger Die Polizei erstattete zahlreiche Anzeigen.