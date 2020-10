Dorfbeuern: Nachmittäglicher Einbruch in Erdgeschoßwohnung

Im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses brachen am Mittwochnachmittag unbekannte Täter ein und stahlen in der dort gelegenen Wohnung Bargeld und eine Musikbox. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 1500 Euro.

Fünf hochwertige Parfümflaschen - mit diesem Diebesgut wollte sich ein 25-jähriger Weißrusse am Mittwochnachmittag in der Stadt Salzburg bei einem Ladendiebstahl aus dem Staub machen. Die Flaschen hatte er in einer mit Alufolie präparierten Tasche verstaut, wurde dabei aber vom Ladendetektiv beobachtet. Nachdem er das Geschäft in der Bahnhofsgegend verlassen wollte, versuchte der Detektiv, den Mann anzuhalten. Der 25-Jährige konnte zu Fuß samt Diebesgut flüchten, wurde von der Polizei jedoch unweit des Tatorts gefasst. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt.

Eingebrochen wurde in der Nacht auf Mittwoch auch in zwei Baustellencontainer in Grödig: Bislang unbekannte Täter stahlen hochwertiges Werkzeug. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro.

