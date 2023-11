Dorfgastein: Arbeiter stirbt bei Absturz mit Muldenkipper in Kieswerk

Ein tödlich verlaufener Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag in Dorfgastein ereignet: Ein 52-jähriger Mann kam ums Leben.

Laut Polizeibericht war der 52-jähriger Pinzgauer am frühen Vormittag mit einem beladenen Muldenkipper auf der Werksstraße des Kieswerkes in Dorfgastein talwärts gefahren. Nach einer scharfen Rechtskurve kam der Mann mit dem Schwerfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, stürzte in weiterer Folge ungefähr 15 Meter eine Böschung hinunter und blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Der Lenker wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt. Kurz nach dem Unglück entdecken Arbeitskollegen das Unfallfahrzeug abseits der Straße und verständigten die Einsatzkräfte. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der 52-jährige allein im Muldenkipper. Zeugen des Unfallherganges gab es keine.

Die schwierige Bergung des Lenkers erfolgte durch die Feuerwehren Dorfgastein und St. Johann im Pongau mittels schwerem Gerät. Der 52-jährige Lenker konnte nur noch tot geborgen werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei und des Arbeitsinspektorates Salzburg. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion des Leichnams an.