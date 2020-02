Dorfgastein: Drei Männer nach wilder Schlägerei verletzt

Zwei Einheimische waren in der Nacht auf Dienstag mit einem Ungarn aneinandergeraten.

Eine wilde Schlägerei lieferten sich am Dienstag kurz nach Mitternacht zwei Einheimische (25 und 40) auf der einen und ein 29-jähriger Ungar auf der anderen Seite. Tatort: ein Lokal in Dorfgastein. Die drei Männer verletzten sich dabei gegenseitig - sie werden wegen Körperverletzung angezeigt. Warum die Männer aneinandergerieten, ist Gegenstand von Ermittlungen. Ebenso wird erhoben, ob noch weitere Personen an der Schlägerei beteiligt waren.

