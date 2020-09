Die Deutsche wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus gebracht.

Am Samstag kam es laut Informationen des Roten Kreuzes am frühen Nachmittag zu einem Paragleitunfall in Dorfgastein. Eine 28-Jährige Deutsche wurde bei dem Absturz schwer verletzt. Die Frau war von der Bergstation Dorfgastein ins Tal geflogen. Im Zuge des Landemanövers schlug sie hart auf dem Wiesenboden auf. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Quelle: SN