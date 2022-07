Dorfgastein: Kollision von zwei Paragleitern in der Luft, ein Schwerverletzter

Am Sonntag kurz nach 13 Uhr sind bei Dorfgastein zwei Paragleiter in der Luft zusammengestoßen, meldet das Rote Kreuz Salzburg.

Nach der Kollision in der Luft in der Nähe vom Fulseck, ist ein Gleitschirmpilot aus großer Höhe abgestürzt und schwerverletzt mit dem Hubschrauber Martin 1 in das Klinikum Schwarzach geflogen worden. Der andere Paragleiter konnte noch landen, musste dann aber auch mit der Rettung und leichten Verletzungen in das Krankenhaus in Schwarzach gebracht werden. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.