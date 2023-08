Dorfgastein: Mehr Sicherheit beim Abbiegen

Bauarbeiten an der nördlichen Ortseinfahrt biegen in die Zielgerade.

Hier bauen Arbeiter an der Abzweigung nach Unterberg.

Hier wird die Ein- und Ausfahrt in den Ort optimiert.

Bereits 2019 begannen die Planungen für eine neue Abzweigung Richtung Ortsteil Unterberg. Bis Mitte August wird sie nun umgesetzt. Der Grund: Besagter Ortsteil ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem sperrten die ÖBB 2016/17 eine weitere Brücke auf Höhe der Präau-Siedlung, was zusätzlichen Verkehr in Richtung Ortszentrum verlagerte. Der Platz wurde knapp.

"Jetzt verbreitern wir die Abbiegespur dorfauswärts nach Unterberg. Dazu kommt eine Querungshilfe für den Geh- und Radverkehr sowie gute Beleuchtung", erklärte Amtsleiter Georg Fankhauser im Zuge des "SN auf Tour"-Aufenthalts kürzlich in Dorfgastein.

Auf diese Weise werde auch die Zu- und Abfahrt zum Recyclinghof verbessert. Da es sich bei der B 167 um eine Landesstraße handelt, übernimmt das Land einen Teil der Finanzierung. Gleichzeitig wird wenige Meter weiter auch an der nördlichen Ortseinfahrt "geschraubt", um Ein- und Ausfahrten zu optimieren und Fußgänger-, Rad- und Autoverkehr zu entflechten.

Zeitgleich wird die Bodenfläche vor dem Tourismusverband erneuert - inklusive neuer Radabstellplätze und einer E-Ladeinfrastruktur. Die Umsetzung sei für viele jetzt schneller gekommen als erwartet, man habe die Gemeindebürger zu Beginn per Aussendung informiert, so Fankhauser.