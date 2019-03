Dorfgastein: Umstürzender Baum traf Gondel - Fahrgast verletzt

Ein Sturm dürfte den Baum in Dorfgastein umgestoßen haben. Ob der Betrieb am Dienstag wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch nicht klar.

Zu einem Vorfall im Dorfgasteiner Skigebiet kam es am Montag zu Mittag. Durch eine starke Sturmböe wurde ein Baum in der Nähe einer Lifttrasse umgeworfen. Der Baum stürzte auf eine Gondel. Durch den Aufprall wurde ein Insasse der Gondel auf den Boden geworfen und verletzt. Der 60-jährige Oberösterreicher war zum Unfallzeitpunkt allein in der Gondel. Der Betrieb der Bahn wurde vorerst eingestellt. Derzeit prüfen Techniker die Anlage. Ob der Betrieb am Dienstag wieder aufgenommen werden kann ist noch nicht klar.

