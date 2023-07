Dorfgastein wächst - Ehemaliger Dorfladen wird für Krabbelkinder adaptiert

Der Bedarf für die Betreuung der unter 3-Jährigen wächst enorm. Statt zwölf wird es ab Herbst rund 30 Dorfgasteiner "Krabbler" geben. Das stellte die Gemeinde zunächst vor ein Platzproblem. Doch eine Lösung ist gefunden.

Da staunte Amtsleiter Georg Fankhauser nicht schlecht, als ihm im März die Anmeldungen für den Kindergarten-Bedarf ab Herbst 2023 auf den Tisch flatterten. Vor allem bei den unter 3-Jährigen verzeichnet die kleine Gemeinde exorbitant höheren Bedarf: Aus derzeit zwölf "Krabblern" sollen ab Herbst 30 werden.

Die Gemeinde stellte das vor ein Platzproblem, man überlegte kurzfristig sogar eine Container-Lösung. "Davon sind wir wieder weggekommen", sagt Fankhauser, der den Pongauer Nachrichten im Zuge ihres zweitägigen "SN auf Tour"-Aufenthalts vorige Woche die Lösung präsentierte.

Alles wird an einem Ort zusammen gezogen

Alle drei Kleinkindgruppen (bis jetzt eine) finden ab Herbst Platz in einem Haus direkt an der Dorfstraße. Bis vor kurzem war dort der Dorfladen ansässig. Aktuell wird das Gebäude baulich adaptiert. Auch die bestehende Gruppe, derzeit untergebracht in einem Anbau der Volksschule, findet dann dort Platz. Fankhauser freut, dass "seine" Gemeinde wächst.

Nahe "am Mainstream" Salzachtal

Ein Blick in die Statistik bestätigt das: In den vergangenen drei, vier Jahren kamen rund 100 Einwohner plus 50 Nebenwohnsitze dazu. Anders als etwa Bad Gastein, das mit Abwanderung kämpft, wächst das kleine Dorfgastein (1736 Einwohner, Stand: Vorwoche) also. Fankhauser geht davon aus, dass sich der Trend fortsetzt: "Wir liegen sehr nahe am Mainstream Salzachtal und sind damit sehr attraktiv für junge Zuzügler."