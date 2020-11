Doris Walter: Den Reset-Knopf gedrückt

Online lernen und spondieren. Die Fachhochschule hat über Nacht umgestellt. Geschäftsführerin Doris Walter freut der Zusammenhalt ihrer "FH-Familie".

Dass Menschen besser in Gemeinschaft lernen, bringt Doris Walter, Leiterin des Krisenstabs an der Fachhochschule Salzburg, mit dem Erfahrungsaustausch in Verbindung. Trotzdem kann sie auch dem Lernen auf Distanz einiges abgewinnen.

Zuletzt wurden die Schulschließungen hart diskutiert. Wie viel Schul-Absenz ist Ihrer Ansicht nach vertretbar?Walter: Na ja. Man muss mitbedenken, dass ja nicht alle dieselben Voraussetzungen haben. Wenn zu Hause schon prekäre Verhältnisse herrschen, die Familie auf engem Raum lebt, die Eltern arbeitslos geworden sind oder sich nicht kümmern können, dann sind geschlossene Schulen psychologisch ein Wahnsinn und der Schaden ist groß. Dennoch sticht die epidemiologische Notwendigkeit.



Ergeben sich auch Chancen aus dem Distance Learning?

Das ist ganz sicher so, weil sich die geografische Reichweite erweitert und neue Zielgruppen mitmachen können. Für manche wird so erst ein berufsbegleitendes Studium möglich. Man kann Gastprofessoren und Studierende aus aller Welt zuschalten. Bei der jüngsten Online-Sponsion hat sich eine indische Familie eingeklinkt, die sonst nie und nimmer nach Salzburg angereist wäre. Online zu arbeiten, erfordert jedoch auch mehr Selbstorganisation und Selbstdisziplin und ganz kann das Distance Learning den Präsenzunterricht nie ablösen.



Warum lernt der Mensch besser in der Gruppe?

Dabei geht es viel um den Austausch und das Erfahrungslernen. Man bezieht für gewöhnlich ja die Erfahrung des anderen ein und spinnt dann etwas weiter. Das hat viel mit Gruppendynamik zu tun. Über Gelerntes in der Gruppe zu diskutieren, fördert den Lerneffekt.



Auch die FH Salzburg funktioniert nach dem Schulprinzip:

fixer Klassenverband, fixer Stundenplan. Worin liegt der Vorteil?

Der Vorteil ist, dass man einer Gruppe zugeteilt ist und dort beheimatet wird. Zum Glück ist sich das Kennenlernen für die Erstsemestrigen im September noch ausgegangen, darauf bauen wir jetzt auf. So können wir bei der nun erforderlichen Fernlehre auf bestehende Beziehungen aufbauen. Anwesenheitspflicht gibt es übrigens auch online.



Sie feiern 2020 das 25-Jahre-Jubiläum. Inwiefern schmerzen diese Umstände?

Natürlich tut es einem leid, wenn man für Oktober ein großes Fest geplant hat und das dann nicht stattfinden kann. Aber ich erlebe mich in dieser Krise als relativ flexibel und resilient. Es ist, wie es ist. Wir haben eine neue Homepage entwickelt und es sind sehr berührende Gratulationen als Videobotschaften eingetrudelt. Nach dem Motto: Ihr seid nicht mehr wegzudenken, eine Kaderschmiede für die österreichische Wirtschafts- und Soziallandschaft. Das freut uns wirklich sehr.



Wie steuert Ihr 400-Mitarbeiter-Schiff durch die Krise?

Bildung zählt irgendwo immer zu den Krisengewinnern, weil sie mehr Stellenwert erfährt, sich mehr Menschen - zum Teil natürlich aufgrund von Arbeitslosigkeit - mit dem Gedanken tragen umzuschulen oder plötzlich die Zeit haben, ein Studium zu beginnen. Was die Umstellung der FH auf die neuen Erfordernisse angeht, konnten wir auf ein fixfertiges Krisenhandbuch zurückgreifen.



Wie das?

Das war interessant. Wir haben uns Anfang des Jahres in der Theorie mit professionellem Krisenmanagement beschäftigt und einen Berater engagiert, der mit einem Testfall kommen hätte sollen. Aber der Termin kam nicht mehr zustande, denn wir waren quasi plötzlich über Nacht mit dem Echtfall konfrontiert. Das bereits ausgearbeitete Krisenhandbuch hat uns die Umstellung der Organisation auf de facto Online-Betrieb im Frühjahr sehr erleichtert. Was ich jetzt erleben darf, ist, dass diese FH-Familie zusammenhält. Die Menschen unterstützen sich auf kurzem Weg und erledigen Dinge füreinander, die sich so nicht verordnen lassen würden. Wir haben den Reset-Knopf gedrückt und versuchen jetzt, das Beste daraus zu machen. Unsere Mitarbeitenden wie auch extern Lehrenden agieren großartig.



Es läuft bei Ihnen in diesem Augenblick eine Online-Sponsion. Verlieren die Studierenden Lebenszeit durch die neuen Lehrformen?

Nein, sie haben trotz veränderter Methoden kein Semester verloren und wir können auch das Lernniveau halten.



Welche Lehren ziehen Sie persönlich aus der Pandemie?

Ich gehe achtsamer mit meiner Zeit und meinen Begegnungen um. Weil sich gesellschaftlich weniger tut, verbringe ich mehr Zeit im Familienverband. Ich bin dankbar, dass ich in diesem sehr guten Umfeld leben darf.



Wird der universitäre Bereich langfristig durch mehr Forschungsgelder profitieren oder fürchten Sie Einbußen?

Insgesamt ist es klar, dass wir alle sehr lange an der Bewältigung dieser Pandemie zahlen werden. Für unseren Bereich werte ich es als gutes Zeichen, dass der Bund erst vor wenigen Wochen einer monetären Studienplatz-Erhöhung von zehn Prozent zugestimmt hat - das gilt für alle Fachhochschulen in Österreich.



Sie engagieren sich bei Ihrem Personal für betriebliche Gesundheitsförderung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Warum ist Ihnen das wichtig?

Weil ich der Ansicht bin, dass unsere durch die Bank äußerst engagierten Wissensmenschen langfristig nur dann erfolgreich arbeiten können, wenn man ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Wir bieten Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit, sind offen für Pflegekarenzen und bieten auch Führungskräften die Möglichkeit zur Teilzeit. Es gibt schon einige Paare, die sich so ihre Erziehungs- und Karrierezeiten fair aufteilen.



Wird so der Arbeitsmarkt der Zukunft aussehen?

Das hoffe ich doch sehr. Ich denke, dass diesbezüglich auch die Erfahrungen aus dem Homeoffice und Online-Working einen Beitrag leisten werden.



Momentan zeigt sich, dass eher die Frauen daheim bleiben ...

Es hängt von der Art der Arbeit ab. Im Krankenhaus oder in Heimen, die im Schichtbetrieb organisiert sind, wird man vermutlich auch künftig eher fix vor Ort arbeiten müssen. Für viele andere wird der flexible Arbeitszeit-Anteil größer werden. Einfach, weil es vielfach auch effizienter ist: Besprechungen online dauern in der Regel kürzer, man spart Zeit. Aber um eines kommt man nicht umhin: Man muss sich auch daheim gut abgrenzen lernen.





Doris Walter

Seit 14 Jahren leitet Doris Walter gemeinsam mit Raimund Ribitsch die Geschäfte der Fachhochschule Salzburg. Sie verantwortet u. a. Personal, Qualitätsmanagement, Forschung und Entwicklung, Bibliotheken und Datenschutz. Ihr Büro befindet sich am Campus Puch-Urstein. Sie leitet außerdem den Krisenstab der Fachhochschule.



Doris Walter ist Jahrgang 1967 und in der Stadt Salzburg aufgewachsen. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern (16 und 21). Ihre Familie lebt nach wie vor in der Mozartstadt. Zu ihren Hobbys zählen Sport und Gesellschaft. Sie ist leidenschaftliche Skifahrerin, schwimmt, fährt Rad und läuft. Außerdem macht sie regelmäßig Yoga.



Die Fachhochschule Salzburg feiert 2020 ihr 25-Jahre-Jubiläum. Sie gehört zu jeweils 50 Prozent der Wirtschafts- und Arbeiterkammer. 1995 erfolgte der Startschuss mit lediglich zwei Studiengängen und 91 Studierenden. Heute zählt die FH 3200 Studierende in 30 Studiengängen an vier Standorten - und in Summe über 11.000 Absolventen. Außerdem gehören rund 400 Mitarbeiter und 900 extern Lehrende zum Team von Doris Walter.