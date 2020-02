Drachenwand: Sechsjähriger stürzte nach Klettertour in den Tod

Ein kleiner Bub kam am Samstagabend beim Abstieg von der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ums Leben. Er stürzte beim Abstieg vor den Augen seiner Mutter 60 Meter ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das meldet die Polizei.

Nach ersten Informationen stiegen der sechsjährige Bub, seine 42-jährige Mutter und zwei Begleiter aus Tschechien in der Dunkelheit über den Hirschsteig ab. Dabei kam es zu dem tödlichen Unglück. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Sechsjährige gegen 18.20 Uhr auf dem Steig ausgerutscht sein und rund 60 bis 70 Meter in den Saugraben abgestürzt sein, heißt es in der Presseaussendung.

Am Vormittag waren der Bub, seine Mutter, deren 41-jähriger Lebensgefährte und ein 37-jähriger Freund über den Drachenwand-Klettersteig auf den Gipfel aufgestiegen. Um 10.30 starteten sie die Klettertour, um 16.50 erreichten sie den Gipfel der Drachenwand.

Die Bergretter waren gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Sie mussten sich in die Schlucht abseilen. Der Notarzt konnte den Buben nicht mehr retten. Im Tal kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes um die Mutter und ihre Begleiter.

Der ORF Oberösterreich hat mit Einsatzleiter Heinz Hemetsberger von der Bergrettung Mondseeland gesprochen, es müsse für den Buben ein Kraftakt gewesen sein. "Die Mutter und ihr Partner sind die Tour schon öfter gegangen, sie kannten den Auf- und Abstieg. Der Sechsjährige war noch nie dabei." Die Tour sei anstrengend, die Abstände vom Geländer zu den Trittstufen relativ hoch, also eigentlich für Erwachsene konzipiert, so Hemetsberger.

Der Einsatzleiter kann sich im Gespräch mit den SN nicht erinnern, dass jemals ein Kind auf der Drachenwand tödlich abgestürzt ist. Es hätten allerdings bereits schon mehrmals Kinder geborgen werden müssen.

