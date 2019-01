Drama um junges Paar in Abtenau - im Lawinengebiet vermisst

In Abtenau wird ein junges Paar seit Samstag vermisst. Die Suchaktion musste abgebrochen werden. Ein Snowboarder musste auf der Schmittenhöhe die Nacht im Freien verbringen. Er konnte unverletzt geborgen werden.

Eine 23-jährige Salzburgerin und ein 28-jähriger Salzburger werden seit Samstag in Abtenau vermisst. Sie waren am Vormittag mit Schneeschuhen zur Wildfütterung im Bereich der Schindlmaisalm aufgebrochen. Nachdem das junge Paar nicht zurückkehrte, wurde am Abend eine Suchaktion gestartet. Alpinpolizei und Bergrettung waren im Einsatz.

Die Suche musste allerdings abgebrochen werden, da akute Lawinengefahr herrschte. Auch am Sonntag konnte der Einsatz nicht fortgesetzt werden. "Bei der Einsatzbesprechung Sonntagmittag wurde entschieden, dass die Suche wegen der hohen Lawinengefahr nicht durchführbar ist", erklärt Polizeisprecherin Verena Rainer. Immer wieder waren in der Gegend Lawinen abgegangen.

Bereits am Samstag war ein Hubschraubereinsatz geplant, auch dieser konnte wegen der Witterung aber nicht durchgeführt werden. "Wir müssen abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt. Sobald sie es zulässt, werden wir die Suchaktion sofort wieder aufnehmen", sagt Rainer.

Die Lawinengefahr hatte Salzburg auch an diesem Dreikönigssonntag fest im Griff. Hier die wichtigsten Ereignisse im Überblick: In Bad Vigaun wurden zehn Personen ausgeflogen. Alle sind wohlauf. Währenddessen ist Weißbach bei Lofer von der Umwelt abgeschnitten. Dafür ist das Glemmtal durch eine erfolgreiche Lawinensprengung wieder erreichbar. In St. Koloman bleiben Volksschule und Kindergarten bis Dienstagabend geschlossen.

Ein 23-jähriger Snowboarder aus Würzburg wurde am Samstag auf der Schmittenhöhe in Zell am See als vermisst gemeldet. 35 Mitglieder der Bergrettung versuchten noch am Samstagabend, den Mann bei Dunkelheit, Schneefall und großer Lawinengefahr zu finden, mussten die Suche aber gegen Mitternacht erfolgslos abbrechen.

Sonntagfrüh setzten die Bergretter den Einsatz fort. Am Vormittag entdeckte schließlich ein Seilbahnwart den Snowboarder lebend im Bereich der Gondelbahn Trass-Xpress. In dem steilen und unwegsamen Gelände gestaltet sich die Rettung des Mannes jedoch schwierig. Am Sonntagnachmittag konnte er unverletzt gerettet werden. Eine Suchmannschaft der Bergrettung arbeitete sich mit Skiern zu dem Mann hin. Da das Gelände extrem lawinengefährlich war und auch einige Schneebretter von selbst abgingen, entschied die Einsatzleitung, dass der Snowboarder von oben geborgen werden musste. In einer aufwändigen Bergeaktion wurde der 23-Jährige schließlich in die Gondel und nach einer Erstversorgung ins Tal gebracht.

SN/bergrettung Ein 23-jähriger Snowboarder aus Deutschland verbrachte unter gefährlichen Bedingungen eine Nacht abseits der Pisten und konnte Sonntagnachmittag gerettet werden.

Er erzählte, dass er bei schlechten Sichtverhältnissen unfreiwillig die Piste verfehlt hätte und immer mehr ins unwegsame Gelände gekommen sei. Der junge Mann landete in einem steilen Graben, baute sich schließlich eine Schneehöhle unter einem Baum und verbrachte so die Nacht. Er schilderte, dass er die Bergretter in der Nacht gehört hätte, doch leider blieb er trotz seiner Hilferufe von der Suchmannschaft unentdeckt.

"Der Einsatz war wegen der Lawinengefahr sehr schwierig. Die Bergretter riskieren hier sehr viel", sagt Einsatzleiter Rainer Straub. Gleichzeitig hatten die Zeller Bergretter am Sonntag noch einen zweiten Einsatz auf der Schmittenhöhe: Drei Snowboarder hatten trotz hoher Lawinengefahr und zahlreicher Hinweisschilder die Piste verlassen und benötigten bald Hilfe. Mithilfe der Bergretter wurden sie aus dem Lawinenhang hinausbegleitet.

Verletzter Freerider in Werfen gerettet





Die Bergretter waren das ganze Wochenende lang immer wieder im Einsatz. Am Samstagnachmittag stürzte ein 36-jähriger Freerider bei der Abfahrt über die steile "Leiweinrinne" in Werfenweng. Der Tennengauer kam in diesem etwa 40 Grad steilen Hang zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule zu. 15 Bergretter aus Werfen, zwei Bergrettungsärztinnen und ein Alpinpolizist konnten trotz widrigster Verhältnisse bei starkem Schneefall und der vorherrschenden akuten Lawinengefahr (Lawinenwarnstufe 4) zu dem Verunfallten aufsteigen. Noch vor Ort wurde der Skifahrer erstversorgt und anschließend mit einem Akja der Bergbahnen Werfenweng über das steile Gelände ins Tal abtransportiert. Der Schwerverletzte wurde an das Notarztteam übergeben und anschließend mit einem Fahrzeug des Roten Kreuzes in das Klinikum nach Schwarzach eingeliefert.

SN/bergrettung In Werfen wurde am Samstag ein verletzter Freerider geborgen.

Hohe Lawinenwarnstufe

Die Lawinensituation bleibt nach wie vor angespannt. "Es herrscht nach wie vor Lawinenwarnstufe 4. In der Nacht sind nochmals 40 bis 80 Zentimeter Neuschnee dazugekommen. Weitere 15 bis 20 Zentimeter sind heute noch zu erwarten, vor allem im Pinzgau und in den Hohen Tauern", so Bernhard Niedermoser, Leiter der Lawinenwarnzentrale. Am Nachmittag soll der Schneefall weniger werden, sich die Situation leicht entspannen, die große Lawinengefahr bleibt allerdings.

Auf alle Fälle gilt eines weiterhin: Sich abseits von gesicherten Pisten aufzuhalten, ist für Wintersportler derzeit und auch in den nächsten Tagen lebensgefährlich. Aufgrund des labilen Schneedeckenaufbaus hat es in den vergangenen Stunden zahlreiche Abgänge von kleinen und mittleren Lawinen gegeben. "Sicher Hunderte, aber glücklicherweise keine großen Schadenslawinen", weiß Niedermoser.

