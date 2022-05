Dramatische Rettung aus Höhle am Untersberg wird nun verfilmt

Vor acht Jahren verletzte sich ein Höhlenforscher in den Tiefen des Untersbergs bei einem Felssturz. Die spektakuläre Rettungsaktion, die darauf folgte, wird ab dem Winter als Spielfilm zu sehen sein.

Jetzt muss es schnell gehen. Der Mann in dem roten Höhlenanzug eilt auf den Hubschrauber zu. Dort wartet bereits der Kollege der Bergrettung auf ihn. Mit erhobenen Händen deutet er dem Höhlenretter, dass er sich beeilen soll. Sie steigen ein, der Hubschrauber hebt ab - in Richtung Untersberg.

Eine Szene, die sich so oder so ähnlich im Juni vor acht Jahren in Marktschellenberg ereignete. Ein damals 52-jähriger Höhlenforscher wurde in der Riesending-Schachthöhle in einer Tiefe von etwa 1000 ...