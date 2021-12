Drehbuchpreis für Köstendorfer Regisseurin

In "Secret Anastasia" bezieht Gabriele Neudecker Stellung zu aktuellen Themen wie Verschwörungstheorien und Esoterik.

Die Köstendorfer Filmemacherin Gabriele Neudecker ist eine der Preisträgerinnen des Drehbuchpreis "If She Can See It, She Can Be IT" des Drehbuchforums Wien und des Österreichischen Filminstituts.

Über ihre Motivation für das Drehbuch zu "Secret Anastasia" sagt sie: "Verschwörungstheorien boomen. Während viele Menschen demokratisch gesinnt sind, haben leider auch Gemeinschaften Zulauf, deren Führer Abhängigkeit, Entmündigung, Leid und finanzielle Ausbeutung für Menschen schaffen."

Im Mittelpunkt des Films steht die 12-jährige Leonie, die mit Mutter und Bruder am ...