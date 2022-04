Drei Coups in einer Nacht - Einbrecher suchen in Salzburg nach E-Bikes

Im Land Salzburg häufen sich Raddiebstähle aus Kellern. Die bevorzugte Beute sind dabei teure E-Bikes. Der Schaden beträgt bereits mehrere zehntausend Euro.

Es waren drei Coups in einer Nacht, zwei davon in der Flachgauer Gemeinde Eugendorf mit jeweils der selben Vorgehensweise.

Der erste angezeigte Diebstahl ereignete sich zwischen 19:30 Uhr (Samstag) und 9 Uhr (Sonntag) in einem Mehrparteienhaus. Dort waren die Täter über die Tiefgarage des Objektes eingedrungen. Mit zwei E-Bikes im Wert von rund 8000 Euro machten sich die Täter aus dem Staub.

Der zweite Coup in Eugendorf konnte zeitlich zumindest deutlich eingegrenzt werden. Dieser ereignete sich laut Polizei am Sonntag zwischen 0.30 und ein Uhr. Auch hier gelangten die Täter über die Tiefgarage in den Keller des Mehrparteienhauses. Aus einem Kellerabteil nahmen sie zwei versperrte E-Bikes an sich. Wert: Wieder gut 8000 Euro.

Der Verdacht, dass es sich um einen Täter/eine Tätergruppe handelt, liegt nahe. Hinweise gibt es jedoch noch nicht. Die vier Fahrräder wurden jedoch vermutlich mit einem Kleinbus abtransportiert.

In der selben Nacht hatten Unbekannte auch im Pinzgau zugeschlagen - der Tatort war wieder einen Tiefgarage, diesmal jedoch jene eines Hotels. Die Kriminellen ließen ein E-Bike und ein Mountainbike im Gesamtwert von rund 12.000 Euro mitgehen. Beide Fahrräder waren zwar abgesperrt, aber nicht gegen eine Wegnahme gesichert.

Tipps der Polizei

Weil Diebstähle hochwertiger Fahrräder in jüngerer Zeit wieder verstärkt auftreten, hat die Salzburger Polizei folgende Präventionstipps parat: