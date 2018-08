Drei erschöpfte Bergsteiger im Pinzgau von Bergrettern geborgen

Drei deutsche Bergsteiger sind am Dienstag am Großen Wiesbachhorn (3.564 Meter Seehöhe) in Kaprun im Pinzgau rund 150 unterhalb des Gipfels in Bergnot geraten. Die Alpinisten im Alter von 23, 26 und 64 Jahren waren so erschöpft, dass sie nicht mehr selbstständig absteigen konnten. Zudem herrschten schlechte Wetterbedingungen vor. Das Trio wurde von Bergrettern aus Kaprun geborgen.

