Drei Feuerwehren bei Garagenbrand in Obertrum gefordert

Am Samstagabend geriet in Obertrum eine Garage in Brand. Drei Feuerwehren standen im Einsatz, Alarmstufe 2 wurde ausgelöst.

BILD: SN/FF OBERTRUM Ein Holzanhänger war laut Feuerwehr in Brand geraten.