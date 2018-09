Ein 48-Jähriger geriet bei der Wartung einer Maschine in einen laufenden Fräskopf.

Drei Finger sind einem 48-Jährigen in Flachau am Freitag zum Teil abgetrennt worden. Der Mann hatte in einer Produktionshalle eine automatisierte Hobel-Maschine gewartet und geriet mit der Hand in den laufenden Fräskopf. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Die Maschine blieb bis zur Begutachtung durch das Arbeitsinspektorat gesperrt, berichtete die Polizei.

Quelle: SN