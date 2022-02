Drei Forscher in Salzburger Höhle eingeschlossen: Wasserstand entscheidet über Rettung am Freitag

Der Wasserstand in der Höhle sinkt seit Freitagmittag. Möglicherweise können die drei Forscher noch am Freitag die Höhle verlassen. Bisher hielten das die Höhlenretter aufgrund der Wetterbedingungen für unwahrscheinlich.

Obwohl das Gasthaus offiziell geschlossen ist, ist vor dem Höhleneingang der Lamprechtsofenhöhle in St. Martin bei Lofer am Freitag einiges los. Höhlenretter, Polizeibeamte und Feuerwehrleute besprechen, wie nun vorgegangen wird, nachdem es zu den drei polnischen Forschern immer noch keinen Kontakt gibt. Seit Freitagmittag sinkt jedoch der Wasserstand in der Höhle, weshalb Spezialtaucher die Höhle betreten konnten. "Die Taucher machen sich gerade ein Bild davon, wie stark der Wasserstand sinkt", sagt Gernot Salzmann, Einsatzleiter der Höhlenretter, kurz vor 15 Uhr. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten die polnischen Forscher möglicherweise bereits noch am Freitag die Höhle verlassen. "Fix ist aber noch nix", sagt Salzmann. "Es kann auch sein, dass der Wasserstand in zwei Stunden wieder steigt, dann schicken wir die Taucher rein."

Die drei polnischen Forscher sitzen seit Donnerstag in der Lamprechtsofenhöhle fest. Sie kommen nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen ist und den Rückweg versperrt hat. "Bei den drei Forschern handelt es sich um Vollprofis", sagt Milosch Dryjanski. Der Höhlenretter ist Forscherkollege der drei Polen und setzte am Donnerstagabend die Rettungskette in Gang. "Als der Wasserstand gestern gestiegen ist, wollte ich ihnen ein Verpflegungspaket hineinbringen." Doch das war bereits nicht mehr möglich. Das Schmelzwasser hatte sich bereits in einer Senke gesammelt, was für Dryjanski ein Fortkommen unmöglich machte.

SN/Robert Ratzer Milosch Dryjanski (links) hatte am Donnerstag zuletzt Kontakt mit den Forschern. Er setzte die Rettungskette in Gang.

Die drei polnischen Forscher, die die Höhle am Donnerstagmorgen um acht Uhr betreten haben, sind seither auf sich allein gestellt. Die Höhlenrettung hat nun auch Unterstützung: Spezialtaucher wurden gerufen, die Freitag zumindest den Kontakt zu den drei Polen herstellen sollen, falls diese die Höhle aufgrund des vielen Schmelzwasser nicht verlassen können. Die Taucher trafen gegen 13 Uhr in St. Martin bei Lofer ein. Gernot Salzmann, Einsatzleiter der Höhlenrettung: "Die Taucher kommen aus ganz Österreich." Während die Einsatzkräfte Freitagmittag auf die Unterstützung warten, betreten immer wieder Höhlenretter die Lamprechtsofenhhöhle. "Sie messen den Wasserstand und bauen Kommunikationstool vor dem Siphon auf."

"Siphon" füllte sich mit Wasser

Das Wasser habe sich in einer großen Senke gesammelt, nicht weit vom Eingang der 50 Kilometer langen Höhle entfernt. Die Forscher, die sich am Donnerstag zunächst zwei bis drei Kilometer vom Eingang entfernt aufhielten, dürften derzeit nicht weit entfernt sein. Landesleiterin der Höhlenrettung Monika Feichtner: "Wir gehen davon aus, dass sie etwa 300 Meter vom Eingang entfernt sind." Feichtner betont, dass derzeit für die Forscher keine Gefahr im Verzug sei, weswegen man die drei Männer nicht sofort aus der Höhle hole. "Die vier Spezialtaucher werden sich erkundigen, wie es ihnen geht, und ihnen Verpflegung bringen."

SN/Robert Ratzer Die Landesleiterin der Salzburger Höhlenrettung, Monika Feichtner.

Die Höhlenretter gehen derzeit davon aus, dass die Forscher mit der zusätzlichen Verpflegung noch mehrere Tage in der Höhle verbringen können. "Aufgrund des Wetters werden sie heute jedenfalls nicht herauskommen können", sagt Feichtner. In den kommenden Tagen stehen die Chancen aber gut, dass der Wasserspiegel in der Höhle wieder sinkt. "Dann könnte es schnell gehen, vielleicht sind sie dann am Montag schon wieder draußen."

SN/boschner Karte der Höhle.

Bislang kein Kontakt zu den Forschern

Derzeit können die Rettungskräfte somit nur auf einen Rückgang des Wassers hoffen. "Wir sind aber optimistisch, weil sie bestens ausgerüstet sind, als Vollprofis mit der Situation umgehen können und es in der Höhle Rettungsnischen mit Decken sowie Notausrüstung gibt. Die drei Männer wollten die tektonische Beschaffenheit der Region erkunden, was in der Höhle genauer zu dokumentieren ist", erklärt Feichtner.

Der Pinzgauer Bezirkshauptmann und Einsatzleiter Bernhard Gratz jedenfalls betont: "Die Einsatzkräfte und unser Katastrophenschutzreferent Manfred Pongruber haben mein volles Vertrauen. Sie werden alles unternehmen, um die Forscher gesund wieder ans Tageslicht zu bringen." Höhlenretter Gernot Salzmann und Wolfgang Gadermayr fügen hinzu: "In Abhängigkeit von der Entwicklung des Wasserspiegels wird im Laufe des Freitags gemeinsam mit der Behörde entschieden, ob Höhlenrettungstaucher weiteres Wärmematerial und Verpflegung in die Höhle bringen."

Bereits 2013 und 2016 waren Personen in der Höhle eingeschlossen

Am 28. August 2013 setzte starker Regen am Vormittag den Ausgang des Naturwunders vollkommen unter Wasser. Eine Gruppe - zufällig zusammengewürfelte Familien und Einzelpersonen - kam nicht mehr rechtzeitig ins Freie und musste stundenlang im Höhleninneren ausharren. Am Nachmittag ging das Wasser glücklicherweise zurück, die 26 Eingeschlossenen konnten unverletzt geborgen werden.