Drei Frauen wurden Opfer von Betrügern im Internet

Bei zwei Betrugsopfern beläuft sich die Schadenssumme auf mehrere hundert Euro, bei einem Opfer sogar auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Wie die Salzburger Polizei berichtet, nahmen am Dienstag unbekannte Täter mit einer 26-jährigen Salzburgerin auf einem virtuellen Marktplatz Kontakt auf und schickten dem Opfer einen Link per E-Mail. Die Täter gaben an, dass es sich lediglich um einen Transaktionsversuch handle und konnten so das Opfer täuschen. Am selben Tag kontaktierten unbekannte Täter eine 50-jährige Salzburgerin per E-Mail und gaben sich als vermeintliche Kaufinteressenten aus. Das Opfer nahm an, das diese E-Mail einen Artikel des Online-Marktplatzes betreffe, womit die unbekannten Täter die Frau täuschten. Daraufhin öffnete sich ein Chat, in dem das Opfer persönliche Daten bekanntgab. Als die Frau den Schaden bemerkte, war der Benutzername inzwischen gelöscht. Die Schadenssumme beläuft sich bei beiden Opfern auf jeweils mehrere hundert Euro.

Betrug durch Phishing-SMS

Bereits am Montag erhielt eine 20-jährige Frau aus dem Flachgau eine SMS, in der sie aufgefordert wurde, einen vermeintlichen Link ihrer Hausbank aufzurufen. Dieser Link wurde daraufhin vom Opfer geöffnet. Erst bei der Aufforderung zum Scan eines QR-Codes bemerkte das Opfer den Betrug, hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits ihre persönlichen Daten bekanntgegeben. Am Dienstag teilte die Frau die Eingabe der Daten ihrer Bank mit. Dennoch gelang es den unbekannten Tätern kurze Zeit später einen hohen vierstelligen Eurobetrag von ihrem Konto abzubuchen, berichtete die Polizei.