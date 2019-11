Drei Fußgänger in der Stadt Salzburg von Autos erfasst

Ein neunjähriger sowie ein achtjähriger Bub und ein 54-jähriger Mann wurden nach drei Unfällen im Stadtgebiet verletzt ins Spital gebracht.

Zum ersten Unfall kam es am Mittwoch früh in Salzburg-Lehen: Ein 39-jähriger Autolenker hatte mit seinem Pkw einen neunjährigen Buben niedergestoßen. Laut Polizei war das Kind zwischen parallel zum Fahrbahnrand abgestellten Autos plötzlich auf die Fahrbahn getreten, um diese zu überqueren. Der 39-Jährige konnte nicht mehr bremsen. Der Neunjährige wurde verletzt. Die Rettung brachte den Buben in das Landeskrankenhaus.

Ebenfalls in der Stadt Salzburg sind zudem bereits am Dienstagabend zwei Mal Fußgänger von Autofahrern niedergestoßen und erheblich verletzt worden. Zunächst wurde gegen 18.20 Uhr in der Münchner Bundesstraße ein Achtjähriger auf einem Gehweg von einem Pkw erfasst. Der Lenker - ein 47-jähriger Grazer - wollte zu einer Tankstelle abbiegen und dürfte das Kind übersehen haben. Der Schüler war nach dem Unfall ansprechbar, er musste aber in die Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses gebracht werden.

Nur eine Stunde später kam es dann erneut zu einem Unfall geschehen zwischen einem Autolenker und einem Fußgänger. Auf der Wilhelm-Spazier-Straße nahe des Hangar 7 am Flughafen erfasste ein 81-jähriger Deutscher mit seinem Wagen einen 54-jährigen Tiroler. Der Mann wurde über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Auch er wurde in das Landeskrankenhaus gebracht.

Quelle: APA