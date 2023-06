Drei Generationen in einem Verein: Eine ganze Familie lebt für die Schützen in Elsbethen

Die Schützen in Elsbethen feiern am Wochenende das wohl größte Fest ihrer Geschichte. 6000 Liter Bier und 6000 Hendl stehen bereit.

Die Prangerschützen in Elsbethen gibt es seit 300 Jahren. Und ob man es möchte oder nicht: Das wird in der Flachgauer Gemeinde am Wochenende zu hören sein. Der Verein lädt zum viertägigen Jubiläumsfest.

Darauf bereiten sich die Prangerschützen ...