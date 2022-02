Drei Jahre Gefängnis für bereits 15 Mal vorbestraften, rückfälligen Betrüger in Salzburg

Obwohl schwer vorbestraft und im Rückfall befindlich, lockte ein inzwischen 54-Jähriger drei Opfern jeweils etliche Tausend Euro heraus; dies tat er unter der Vortäuschung, die Gelder gewinnbringend in Immobilien- und Schmuckgeschäfte zu investieren.

15 Vorstrafen hat er schon auf dem Kerbholz, ein gebürtiger Steirer (54) aus der Stadt Salzburg. Wirkung zeigten die vielen Verurteilungen wegen Vermögens- und Eigentumsdelikten bisher keine: Am Dienstag saß der notorische Straftäter wieder in Salzburg vor Gericht. Vorwurf diesmal: Im Vorjahr habe sich der 54-Jährige von drei Opfern Darlehen in Höhe von jeweils etlichen Tausend Euro ergaunert - unter Vorspiegelung, er werde die Beträge gewinnbringend in Schmuck- und Immobiliengeschäfte investieren. Allein: Für die Opfer war das Geld weg, nur in einem Fall zahlte der Angeklagte Monate später einen Teil zurück. Mit 10.000 Euro den größten Schaden erlitt ein Unternehmer (Privatbeteiligtenvertreter: RA Klaus Waha).

Günther Nocker, Strafrichter am Landesgericht, verurteilte den Angeklagten nun zu drei Jahren unbedingter Haft (rechtskräftig). Nachsatz: Der 54-Jährige sitzt übrigens wegen wieder anderer Straftaten zwischenzeitlich wieder in U-Haft.